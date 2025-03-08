ТАСС: в Москве госпитализировали Евгения Петросяна

МОСКВА, 8 марта. /ТАСС/. Народный артист РСФСР Евгений Петросян госпитализирован в Москве в субботу утром, сообщил ТАСС источник, близкий к окружению артиста.
Ранее Telegram-канал «112» сообщил, что у артиста якобы внезапно началось желудочно-кишечное кровотечение, после чего его доставили в Боткинскую больницу.
«Евгения Вагановича действительно госпитализировали сегодня утром», — сказал собеседник агентства. При этом он не уточнил, в каком медицинском учреждении и с каким диагнозом артист был госпитализирован.
Жена артиста Татьяна Брухунова комментировать ТАСС информацию о госпитализации артиста отказалась. В Боткинской больнице сообщили ТАСС, что Петросян не поступал на лечение «ни в отделение реанимации, ни в стационар».