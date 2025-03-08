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ТАСС: в Москве госпитализировали Евгения Петросяна

Жена артиста Татьяна Брухунова отказалась комментировать информацию о госпитализации.

Источник: Агентство «Москва»

МОСКВА, 8 марта. /ТАСС/. Народный артист РСФСР Евгений Петросян госпитализирован в Москве в субботу утром, сообщил ТАСС источник, близкий к окружению артиста.

Ранее Telegram-канал «112» сообщил, что у артиста якобы внезапно началось желудочно-кишечное кровотечение, после чего его доставили в Боткинскую больницу.

«Евгения Вагановича действительно госпитализировали сегодня утром», — сказал собеседник агентства. При этом он не уточнил, в каком медицинском учреждении и с каким диагнозом артист был госпитализирован.

Жена артиста Татьяна Брухунова комментировать ТАСС информацию о госпитализации артиста отказалась. В Боткинской больнице сообщили ТАСС, что Петросян не поступал на лечение «ни в отделение реанимации, ни в стационар».