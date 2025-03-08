Блогера Митрошину доставили к следователю в Москву

Ранее в столичном главке СК России сообщили, что против Митрошиной возбуждено дело об отмывании денежных средств в особо крупном размере, она была задержана на Кубани. Следствие полагает, что блогер уклонилась от уплаты налогов на сумму 127 миллионов рублей, организовав поступление денег на счета трех индивидуальных предпринимателей.
«Митрошина доставлена в следственное управление по Южному административному округу Главного следственного управления СК России по городу Москве, она задержана в порядке статьи 91 УПК РФ. В настоящее время следователи столичного СК проводят с ней следственные действия», — говорится в сообщении.