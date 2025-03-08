Ричмонд
+3°
ясно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Блогера Митрошину доставили к следователю в Москву

МОСКВА, 8 мар — РИА Новости. Блогера Александру Митрошину доставили к следователю в Москву, с ней проводят следственные действия, сообщили РИА Новости в ГСУ СК России по Москве.

Источник: РИА "Новости"

Ранее в столичном главке СК России сообщили, что против Митрошиной возбуждено дело об отмывании денежных средств в особо крупном размере, она была задержана на Кубани. Следствие полагает, что блогер уклонилась от уплаты налогов на сумму 127 миллионов рублей, организовав поступление денег на счета трех индивидуальных предпринимателей.

«Митрошина доставлена в следственное управление по Южному административному округу Главного следственного управления СК России по городу Москве, она задержана в порядке статьи 91 УПК РФ. В настоящее время следователи столичного СК проводят с ней следственные действия», — говорится в сообщении.