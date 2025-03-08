В Верхней Пышме сгорел частный дом

— На площади в 70 квадратных метров повреждены кровля, стены, внутренние перегородки, домашнее имущество садового дома, — сообщают в ГУ МЧС по Свердловской области. — В тушении пожара были задействованы четыре единицы техники, 17 человек личного состава.