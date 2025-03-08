Ричмонд
+16°
переменная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

В Верхней Пышме сгорел частный дом

Огонь в доме в Верхней Пышме распространился на площадь в 70 квадратных метров.

Источник: МЧС РФ

В субботу, 8 марта, в Верхней Пышме загорелся частный садовый дом. Пламя вспыхнуло в половине первого часа дня.

— На площади в 70 квадратных метров повреждены кровля, стены, внутренние перегородки, домашнее имущество садового дома, — сообщают в ГУ МЧС по Свердловской области. — В тушении пожара были задействованы четыре единицы техники, 17 человек личного состава.

Локализовать огонь удалось к 13.10. Уже в 14.35 завершились проливка и разбор сгоревших конструкций. По предварительным данным, никто из людей не пострадал.