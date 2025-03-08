Охотника из камышовых зарослей спасли в Жамбылской области

«Прибыв на место, спасатели в специальных водолазных костюмах добрались до застрявшего в центре озера гражданина 1959 года рождения, и благополучно эвакуировали его на берег. Спасённый передан бригаде скорой помощи. Мужчина сильно замерз, его конечности онемели из-за холодной воды, так как скорость ветра достигала 30 метров в секунду, а высота волн была 1−1,5 метра», — рассказали в МЧС.