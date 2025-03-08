Ричмонд
+9°
малооблачно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Охотника из камышовых зарослей спасли в Жамбылской области

Мужчина сильно замёрз.

Источник: МЧС РК

В Жамбылской области, на озере Аулиеколь, охотника на лодке унесло ветром в камыши, и он не мог самостоятельно выбраться на берег. За помощью к спасателям обратился его товарищ, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на пресс-службу МЧС РК.

«Прибыв на место, спасатели в специальных водолазных костюмах добрались до застрявшего в центре озера гражданина 1959 года рождения, и благополучно эвакуировали его на берег. Спасённый передан бригаде скорой помощи. Мужчина сильно замерз, его конечности онемели из-за холодной воды, так как скорость ветра достигала 30 метров в секунду, а высота волн была 1−1,5 метра», — рассказали в МЧС.

В ведомстве напомнили казахстанцам, что во время неблагоприятных погодных условий нужно по возможности отложить любые поездки и путешествия.