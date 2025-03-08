В Челябинске посетитель зарезал сотрудника магазина

Все случилось вечером 7 марта. Торговая точка находится на улице Энгельса, 56, сообщает 74.ru. В магазине продавали вейпы и электронику. По информации издания, погибший учился в магистратуре. Подозреваемого в убийстве задержали и предъявили обвинение. Его заключили под стражу до 7 мая.