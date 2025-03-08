В Челябинске посетитель зарезал сотрудника магазина

В Челябинске посетитель зарезал сотрудника мини-магазина на улице Энгельса. По одной из версий, убийство произошло на почве ревности. Информацию об этом корреспонденту chel.aif.ru подтвердил источник в силовых структурах.
Все случилось вечером 7 марта. Торговая точка находится на улице Энгельса, 56, сообщает 74.ru. В магазине продавали вейпы и электронику. По информации издания, погибший учился в магистратуре. Подозреваемого в убийстве задержали и предъявили обвинение. Его заключили под стражу до 7 мая.
Мужчина работает стоматологом в известной челябинской клинике, женат. Супруга ждет второго ребенка. По словам родных обвиняемого, инцидент является самообороной — якобы убитый первый начал драться, следом подошли его друзья. Мужчина был вынужден защищаться.