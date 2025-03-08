Полицейские задержали подозреваемую в мошенничестве на 300 млн рублей уфимку

На днях сотрудники полиции задержали жительницу Уфы, подозреваемой в мошенничестве на 300 млн рублей. Бизнес-леди из башкирской столицы несколько лет подряд использовала различные криминальные схемы, чтобы выманить деньги у доверчивых граждан.
Как сообщила накануне официальный представитель МВД России Ирина Волк, полицейским удалось раскрыть несколько таких схем.
По версии следствия, имея статус индивидуального предпринимателя, женщина втиралась в доверие к людям и убеждала их вложить деньги то в строительный бизнес, то в какой-нибудь прибыльный проект. Иногда она убеждала своих «клиентов» взять кредит на эти самые инвестиции.
— Небольшую часть суммы возвращала потерпевшим, оставшуюся забирала себе, обещая, что в дальнейшем сама выплатит заем. Чтобы убедить граждан, женщина даже нотариально оформляла обязательства о намерении погашать кредит. Однако в последующем не выполняла свои обещания. По имеющимся данным, общий ущерб от противоправной деятельности превышает триста миллионов рублей, — сообщила накануне официальный представитель МВД России Ирина Волк.
Чтобы скрыться от кредиторов в феврале 2024 года бизнес-леди даже полностью сменила фамилию, имя и отчество. Но ее все равно нашли и задержали. В ее жилище прошли обыски, у нее изъяли технику.
— В настоящее время сотрудники полиции проводят мероприятия, направленные на установление обстоятельств противоправной деятельности и задержание всех соучастников, — подытожила официальный представитель МВД России Ирина Волк.
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