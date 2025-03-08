Пьяный мужчина угрожал прохожим пистолетом в Петропавловске

Сообщается, что вечером военнослужащий, возвращаясь от родственников, увидел во дворе дома человека в алкогольном опьянении, который размахивал травматическим пистолетом — направляя на проходящих людей. Он незамедлительно направился к хулигану, а тот направил пистолет на него.