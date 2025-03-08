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Пьяный мужчина угрожал прохожим пистолетом в Петропавловске

Офицер Нацгвардии обезвредил вооруженного хулигана — пьяный мужчина направлял травматический пистолет на прохожих, передает NUR.KZ со ссылкой на пресс-службу Нацгвардии.

Источник: t.me/qr_iim_uu

Сообщается, что вечером военнослужащий, возвращаясь от родственников, увидел во дворе дома человека в алкогольном опьянении, который размахивал травматическим пистолетом — направляя на проходящих людей. Он незамедлительно направился к хулигану, а тот направил пистолет на него.

«Капитан применил приемы рукопашного боя и удерживал молодого человека в неподвижном состоянии до приезда сотрудников полиции. После чего гвардеец сдал хулигана подоспевшему наряду сотрудников органов внутренних дел», — говорится в сообщении.