Челябинка лишилась денег, открыв файл в мессенджере

Женщина рассказала, что ей пришло уведомление в мессенджере от незнакомого пользователя. Не заподозрив обмана, она открыла сообщение с прикрепленным снимком и нажала на файл для скачивания, чтобы посмотреть. Однако вместо изображения на ее смартфон загрузилась вредоносная программа, с помощью которой мошенники получили доступ к ее личным данным.