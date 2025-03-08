Челябинка лишилась денег, открыв файл в мессенджере

Женщина рассказала, что ей пришло уведомление в мессенджере от незнакомого пользователя. Не заподозрив обмана, она открыла сообщение с прикрепленным снимком и нажала на файл для скачивания, чтобы посмотреть. Однако вместо изображения на ее смартфон загрузилась вредоносная программа, с помощью которой мошенники получили доступ к ее личным данным.
«Владелица гаджета никому не сообщала никаких комбинаций и была уверена, что злоумышленники не смогут получить доступ к ее финансам. Однако через некоторое время обнаружила, что с банковского счета пропали 45 тыс. рублей», — рассказали в полиции.
Возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного пунктом «г» части 3 статьи 158 УК РФ (Кража).