В Швейцарии нашли требовавших выкуп миллион франков похитителей болонок

Собаки были украдены из квартиры их хозяина еще 24 февраля. Владелец болонок нашел записку, в которой похитители требовали один миллион швейцарских франков за возвращение животных.
«Расследование, проведенное полицией кантона Цюрих и прокуратурой Цюрих-Лиммат, привело к аресту двух мужчин», — говорится в пресс-релизе на сайте полиции.
Одним из подозреваемых оказался 30-летний норвежец, он был задержан в аэропорту Цюриха при попытке покинуть страну. Второго предполагаемого похитителя обнаружили в Польше — 38-летний поляк был задержан местной полицией. Болонок передали владельцу, уточнятся в сообщении полиции Цюриха.