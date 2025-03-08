Ричмонд
+9°
малооблачно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

В Швейцарии нашли требовавших выкуп миллион франков похитителей болонок

МОСКВА, 8 мар — РИА Новости. Двое мужчин, которые похитили двух болонок в швейцарском кантоне Цюрих и требовали за них выкуп в размере миллиона франков, были задержаны, сообщила в субботу местная полиция.

Источник: © РИА Новости

Собаки были украдены из квартиры их хозяина еще 24 февраля. Владелец болонок нашел записку, в которой похитители требовали один миллион швейцарских франков за возвращение животных.

«Расследование, проведенное полицией кантона Цюрих и прокуратурой Цюрих-Лиммат, привело к аресту двух мужчин», — говорится в пресс-релизе на сайте полиции.

Одним из подозреваемых оказался 30-летний норвежец, он был задержан в аэропорту Цюриха при попытке покинуть страну. Второго предполагаемого похитителя обнаружили в Польше — 38-летний поляк был задержан местной полицией. Болонок передали владельцу, уточнятся в сообщении полиции Цюриха.