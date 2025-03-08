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Экс-замглаву Всеволожского района отправили под арест

Октябрьский районный суд отправил под арест бывшего замглавы администрации Всеволожского района Ленобласти по строительству и ЖКХ Алексея Кондрашина и главу администрации Морозовского городского поселения Дениса Крайнова по делу о продаже участка. Об этом в субботу, 8 марта, сообщила объединенная пресс-служба судов Петербурга.

Источник: РИА "Новости"

Оба являются обвиняемыми по делу о превышении должностных полномочий группой лиц, повлекшем тяжкие последствия и совершенные из корысти (пункты «в», «г» и «е» части 3 статьи 286 УК РФ), и присвоении или растрате (часть 4 статьи 160 УК РФ). По первой статье чиновникам грозит от 3 до 10 лет, по второй — до 10 лет лишения свободы.

Как считает следствие, фигурантам поступило заявление о предоставлении участка под строительство дома для личных целей, после чего муниципальная земля была выставлена на аукцион, хотя эта недвижимость не могла быть выставлена на аукцион ни для продажи, ни для аренды.

Чиновники допустили к участию в аукционе индивидуального предпринимателя, хотя это является нарушением закона. Именно этот ИП и получил участок, причем по начальной стоимости в 30 млн рублей. Хотя участок, если развивать его как планировалось, стоил бы более 50 млн рублей. Следствие насчитало более 20 млн рублей ущерба и увидело тяжкие последствия.

В СИЗО оба фигуранта пробудут до 26 апреля. Накануне в администрации Морозовки прошли обыски.