«Болезнь быстро прогрессировала, малыш умер примерно через полтора часа после госпитализации»: Новые подробности смерти 6-летнего ребенка в детской больнице Кишинева

— Первые симптомы появились 1 марта, начавшись с высокой температуры, от которой проводилось симптоматическое лечение на дому, — рассказывает Вероника Истрате, пресс-секретарь Детской клинической больницы "В. Игнатенко. — Утром 2 марта температура возобновилась, и около 12:30 на верхних конечностях появились геморрагические высыпания, которые быстро распространились по всему телу. Состояние пациента резко ухудшилось, проявилась сильная вялость и сонливость. По этой причине в 13:30 семья обратилась за помощью в службу неотложной помощи. При поступлении медицинская бригада немедленно начала комплексные реанимационные мероприятия и интенсивное лечение.