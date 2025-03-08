«Болезнь быстро прогрессировала, малыш умер примерно через полтора часа после госпитализации»: Новые подробности смерти 6-летнего ребенка в детской больнице Кишинева

— Первые симптомы появились 1 марта, начавшись с высокой температуры, от которой проводилось симптоматическое лечение на дому, — рассказывает Вероника Истрате, пресс-секретарь Детской клинической больницы "В. Игнатенко. — Утром 2 марта температура возобновилась, и около 12:30 на верхних конечностях появились геморрагические высыпания, которые быстро распространились по всему телу. Состояние пациента резко ухудшилось, проявилась сильная вялость и сонливость. По этой причине в 13:30 семья обратилась за помощью в службу неотложной помощи. При поступлении медицинская бригада немедленно начала комплексные реанимационные мероприятия и интенсивное лечение.
Болезнь быстро прогрессировала, и через час и 38 минут после госпитализации ребенок скончался.
Напомним, трагедия произошла в Кишиневе. Семья сообщила, что первые симптомы появились вечером 1 марта. У ребенка поднялась высокая температура (до 39,5°C), ее пытались сбить, но утром 2 марта жар вернулся. Около 12:30 на руках появились красные пятна, которые быстро распространились по всему телу. Состояние резко ухудшилось, и в 13:30 семья вызвала скорую помощь.
Ребенка экстренно доставили в больницу. Врачи пытались его спасти, но всего через полтора часа он скончался от менингита…
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