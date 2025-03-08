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Рыбак утонул в Слуцком районе

Еще один рыбак утонул в Беларуси, провалившись под лед В Слуцком районе во время подледной рыбалки погиб человек. Об этом сообщает Слуцкий РОВД.

Источник: ОНТ

Согласно имеющейся информации, инцидент произошел 7 марта. Очевидцы сообщили в правоохранительные органы о том, что вблизи деревни Ивань найдены вещи неизвестного мужчины.

На место происшествия прибыли сотрудники правоохранительных органов и команда водолазов. Вскоре было найдено тело погибшего рыбака.

«В результате поисковых работ из-под льда был извлечен житель Слуцка, который утонул во время подледной ловли рыбы», -говорится в сообщении.

ОСВОД и МЧС напоминают, что зимняя рыбалка на льду, толщина которого составляет менее сем.