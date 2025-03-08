Выброс газа на месторождении Западная Прорва ликвидирован

8 марта 2025 года в 16:40 выброс газа на скважине № 437 месторождения Западная Прорва был полностью ликвидирован, сообщает ИА El.kz со ссылкой на Официальный канал КазМунайГаза.
Специалисты военизированной аварийно-спасательной службы ТОО «Ак Берен» завершили работы по герметизации скважины, установив универсальный гидравлический превентор (ПУГ). Это позволило устранить угрозу и обеспечить безопасность объекта.
Напомним, 6 марта 2025 года на этой же скважине, находящейся в законсервированном состоянии, произошло проявление газа. Инцидент случился во время проведения перфорационных работ при спуске насосно-компрессорной трубы (НКТ).
Для устранения последствий был оперативно создан штаб АО «Эмбамунайгаз», к работам привлекли подразделения ВАСС ТОО «Ак Берен», специалистов ТОО «Семсер — Өрт сөндіруші», а также сотрудников мобильной охраны ТОО «СОП Атырау».
На месте происшествия координацией работ занималась специальная группа специалистов под руководством заместителя председателя Правления АО НК «КазМунайГаз» Бекзата Абайылданова.