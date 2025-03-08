Ричмонд
+12°
переменная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Выброс газа на месторождении Западная Прорва ликвидирован

Аварийные службы полностью устранили выброс газа на скважине № 437, установив необходимое оборудование для предотвращения повторных инцидентов.

Источник: Официальный канал КазМунайГаза

8 марта 2025 года в 16:40 выброс газа на скважине № 437 месторождения Западная Прорва был полностью ликвидирован, сообщает ИА El.kz со ссылкой на Официальный канал КазМунайГаза.

Специалисты военизированной аварийно-спасательной службы ТОО «Ак Берен» завершили работы по герметизации скважины, установив универсальный гидравлический превентор (ПУГ). Это позволило устранить угрозу и обеспечить безопасность объекта.

Напомним, 6 марта 2025 года на этой же скважине, находящейся в законсервированном состоянии, произошло проявление газа. Инцидент случился во время проведения перфорационных работ при спуске насосно-компрессорной трубы (НКТ).

Для устранения последствий был оперативно создан штаб АО «Эмбамунайгаз», к работам привлекли подразделения ВАСС ТОО «Ак Берен», специалистов ТОО «Семсер — Өрт сөндіруші», а также сотрудников мобильной охраны ТОО «СОП Атырау».

На месте происшествия координацией работ занималась специальная группа специалистов под руководством заместителя председателя Правления АО НК «КазМунайГаз» Бекзата Абайылданова.