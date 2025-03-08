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Полиция Челябинска ищет школьников, пырнувших сверстника ножом

Полиция Челябинска ищет школьников, пырнувших сверстника ножом, передает корреспондент Агентства новостей «Доступ».

Источник: РИА "Новости"

Информация с видео появилась в соцмедиа. Сообщается, что между школьниками 7−11 лет произошла драка, в ходе которой одного ребенка пырнули в руку ножом, другого — пнули ногой в спину.

«Сотрудниками полиции принимаются меры к установлению участников инцидента, запечатленного камерой уличной наблюдения. Происшествие зарегистрировано в органах внутренних дел Челябинска, изложенные в сообщении сведения проверяются», — рассказали в пресс-службе ГУ МВД.

В настоящее время проводятся дальнейшие необходимые мероприятия, направленные на выяснение причин и обстоятельств произошедшего.