Полиция Челябинска ищет школьников, пырнувших сверстника ножом

Информация с видео появилась в соцмедиа. Сообщается, что между школьниками 7−11 лет произошла драка, в ходе которой одного ребенка пырнули в руку ножом, другого — пнули ногой в спину.
«Сотрудниками полиции принимаются меры к установлению участников инцидента, запечатленного камерой уличной наблюдения. Происшествие зарегистрировано в органах внутренних дел Челябинска, изложенные в сообщении сведения проверяются», — рассказали в пресс-службе ГУ МВД.
В настоящее время проводятся дальнейшие необходимые мероприятия, направленные на выяснение причин и обстоятельств произошедшего.