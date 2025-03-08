ДТП уже зарегистрированы. ГАИ напоминает мотоциклистам о правилах безопасности на дорогах

С наступлением весны транспорта на дорогах становится намного больше. Немалую долю в этом количестве занимают мотоциклисты и скутеристы — те, кто всю зиму держал своих «железных коней» в гаражах, весной вновь становятся активными водителями. На территории Брестской области уже зарегистрированы случаи ДТП с участием мотоциклистов, в результате которых пострадали люди.