ДТП уже зарегистрированы. ГАИ напоминает мотоциклистам о правилах безопасности на дорогах

С наступлением весны транспорта на дорогах становится намного больше. Немалую долю в этом количестве занимают мотоциклисты и скутеристы — те, кто всю зиму держал своих «железных коней» в гаражах, весной вновь становятся активными водителями. На территории Брестской области уже зарегистрированы случаи ДТП с участием мотоциклистов, в результате которых пострадали люди.
Основными причинами дорожных аварий становятся: нарушение правил маневрирования, проезд на запрещающий сигнал светофора, езда в состоянии опьянения, неправильный выбор скорости движения. Чем выше скорость, тем меньше шансов среагировать на возникшее на дороге препятствие, отметили в УГАИ. «Зачастую можно говорить и о недостаточном опыте водителей такого транспорта. Среди них много молодых людей, которые еще буквально вчера учились в автошколе», — подчеркнули в управлении.
Важно понимать, что мотоцикл — транспорт, привлекающий в первую очередь мощностью и скоростью. Однако в неумелых руках этот транспорт может превратиться в самый опасный. Поэтому, став мотоциклистом, водитель добровольно принимает на себя обязанности безукоризненно соблюдать ПДД. Ведь любая непредвиденная ситуация на дороге может обернуться трагедией.