В Таиланде россиянин спас финских туристок от изнасилования

Также полиция допросила двух туристок из Финляндии, проживающих в номере гостиницы, в котором и возле которого произошла драка. Женщины рассказали, что трое туристов из Израиля увязались за ними рано утром на улице в районе пляжа Патонг и вошли вслед за ними в отель, поднялись на их этаж, и когда две финки заходили в свой номер, ворвались туда и попытались их изнасиловать. Финские туристки оказали сопротивление, и в этот момент проходивший по коридору россиянин увидел происходящее и вмешался, сообщает телеканал со ссылкой на полицию.