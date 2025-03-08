В Самаре легковушка врезалась в столб и загорелась 8 марта

В Самаре в субботу, 8 марта 2025 года, на улице Мичурина загорелась легковушка. «Ниссан Альмера», за рулем которой был 21-летний мужчина, напротив дома 98Е врезалась в столб, а после вспыхнула. Пострадал 16-летний пассажир иномарки, сообщает ГУ МВД России по Самарской области.