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В Самаре легковушка врезалась в столб и загорелась 8 марта

На улице Мичурина в Самаре «Ниссан Альмера» врезалась в столб и загорелась, пострадал 16-летний пассажир.

Источник: Комсомольская правда

В Самаре в субботу, 8 марта 2025 года, на улице Мичурина загорелась легковушка. «Ниссан Альмера», за рулем которой был 21-летний мужчина, напротив дома 98Е врезалась в столб, а после вспыхнула. Пострадал 16-летний пассажир иномарки, сообщает ГУ МВД России по Самарской области.

«С места происшествия за медицинской помощью обратился пассажир автомобиля 2008 года рождения, ему назначено амбулаторное лечение», — уточнили в полиции.

Пока непонятно, из-за чего произошла авария. Полицейские продолжают выяснять подробности. Очевидцы в соцсетях уверяют, что водитель уходил от столкновения с собакой.

Напомним, смертельная авария произошла в Самарской области ночью 8 марта. На дороге Приволжье — Хворостянка перевернулась «Лада Приора». Один человек погиб, еще четыре пострадали.