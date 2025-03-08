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Учитель из Башкирии, включивший на уроке фильм для взрослых, рассказал свою версию произошедшего

Включивший порно на уроке учитель из Башкирии прокомментировал случай.

Как пишет телеграм-канал Baza, тот самый учитель из Нефтекамска, включивший на уроке физики фильм для взрослых, прокомментировал произошедшее. Напомним, ранее этот же канал писал, что несколько дней назад педагог с 40-летний стажем во время урока вывел на большой экран видео интимного характера.

Звонившим ему администраторам телеграм-канала учитель заявил, что открыл этот видеоролик случайно.

— Я что-то нажал, и открылся какой-то сайт, — прокомментировал случай педагог.

На данный момент в отношении учителя идет проверка, к ней подключились также сотрудники прокуратуры Башкирии. Известно, что проверяющие изъяли тот самый компьютер, с которого запустился ролик. В школе к пожилому педагогу относятся с большим уважением и отмечают, что к нему никогда никаких нареканий не было.

По одной из версий, которую высказали другие учителя этой школы в разговоре с авторами канала Baza, произошедшее мог подстроить кто-то из учеников. Результаты проверки будут известны в понедельник, 10 марта.

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