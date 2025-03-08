Учитель из Башкирии, включивший на уроке фильм для взрослых, рассказал свою версию произошедшего

На данный момент в отношении учителя идет проверка, к ней подключились также сотрудники прокуратуры Башкирии. Известно, что проверяющие изъяли тот самый компьютер, с которого запустился ролик. В школе к пожилому педагогу относятся с большим уважением и отмечают, что к нему никогда никаких нареканий не было.