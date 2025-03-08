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Трое рыбаков провалились под лед на Волге у Воротынца

Их удалось спасти.

Источник: Время

Трое рыбаков, передвигаясь на мотобуксировщике по Волге, провалились под лед вблизи села Хмелевка в Воротынце 8 марта. Об этом сообщает пресс-служба ГУ МЧС РФ по Нижегородской области.

Транспортное средство ушло на дно, но самих рыбаков спасли очевидцы происшествия.

Прибывшие спасатели на судне на воздушной подушке доставили искателей приключений на берег, в медпомощи они не нуждались.

«На территории области установилась стабильная плюсовая температура, что с каждым днем делает лед все более опасным. Пора задуматься о том, чтобы смотать удочки!» — рекомендует МЧС.