Ричмонд
+16°
переменная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

В Петербурге поймали похитителей 16-летнего подростка

В Санкт-Петербурге были задержаны подозреваемые в похищении 16-летнего подростка, заявила официальный представитель МВД РФ Ирина Волк. Было возбуждено уголовное дело.

Похитители требовали выкуп.

В Санкт-Петербурге были задержаны подозреваемые в похищении 16-летнего подростка, заявила официальный представитель МВД РФ Ирина Волк. Было возбуждено уголовное дело.

«Мои коллеги из полиции Петербурга… задержали подозреваемых в похищении несовершеннолетнего… Следователями возбуждено уголовное дело. В кратчайшие сроки задержали подозреваемых — 18-летнего местного жителя и 29-летнего приезжего», — написала она в своем telegram-канале.

По информации правоохранителей, инцидент произошел вечером 6 марта, когда двое мужчин избили подростка и насильно усадили его в автомобиль. Злоумышленники несколько часов возили его по городу, угрожая расправой и требуя откуп в размере 300 тысяч рублей за якобы существующий долг.