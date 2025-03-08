В Петербурге поймали похитителей 16-летнего подростка

По информации правоохранителей, инцидент произошел вечером 6 марта, когда двое мужчин избили подростка и насильно усадили его в автомобиль. Злоумышленники несколько часов возили его по городу, угрожая расправой и требуя откуп в размере 300 тысяч рублей за якобы существующий долг.