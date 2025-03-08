В Петербурге поймали похитителей 16-летнего подростка

Похитители требовали выкуп.
В Санкт-Петербурге были задержаны подозреваемые в похищении 16-летнего подростка, заявила официальный представитель МВД РФ Ирина Волк. Было возбуждено уголовное дело.
«Мои коллеги из полиции Петербурга… задержали подозреваемых в похищении несовершеннолетнего… Следователями возбуждено уголовное дело. В кратчайшие сроки задержали подозреваемых — 18-летнего местного жителя и 29-летнего приезжего», — написала она в своем telegram-канале.
По информации правоохранителей, инцидент произошел вечером 6 марта, когда двое мужчин избили подростка и насильно усадили его в автомобиль. Злоумышленники несколько часов возили его по городу, угрожая расправой и требуя откуп в размере 300 тысяч рублей за якобы существующий долг.