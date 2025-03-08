«Соловьев Live»: ВС России на 8 Марта пленили зэчку из женской роты ВСУ

«На Покровском направлении в Международный женский день в плен к нашим военным попала Галина… В ВСУ она попала прямо из колонии, где и подписала контракт. Ей обещали, что она будет находиться в тылу, но все вышло иначе», — отмечается в сообщении. Женщина рассказала, что ее обманули и отправили в штурмовые отряды, где жестоко избивали.