В Петербурге арестовали чиновников, продававших муниципальную землю

Вице-мэры останутся под стражей до конца апреля.
Октябрьский районный суд Санкт-Петербурга взял под стражу двух заместителей глав Всеволожского района Алексея Кондрашина и Дениса Крайнова. Их подозревают в махинациях с земельными участками. Оба чиновника обвиняются в растрате и превышении должностных полномочий.
«По данным следствия, Кондрашин, состоящий в должности заместителя главы администрации Всеволожского муниципального района, и заместитель главы Морозовского городского поселения Крайнов умышленно создали условия для незаконного отчуждения муниципального земельного участка. Действуя сообща с другими лицами, они продали участок стоимостью 50 млн рублей, который не мог быть предметом аукциона, за 30 млн рублей» — сообщается в telegram-канале объединенной пресс-службы судов Санкт-Петербурга.
По сведениям РБК, речь идет об участке площадью 3,78 га в Сосновом переулке около Ладожского озера. Суд определил срок содержания под стражей задержанных до 26 апреля 2025 года.