В Петербурге арестовали чиновников, продававших муниципальную землю

«По данным следствия, Кондрашин, состоящий в должности заместителя главы администрации Всеволожского муниципального района, и заместитель главы Морозовского городского поселения Крайнов умышленно создали условия для незаконного отчуждения муниципального земельного участка. Действуя сообща с другими лицами, они продали участок стоимостью 50 млн рублей, который не мог быть предметом аукциона, за 30 млн рублей» — сообщается в telegram-канале объединенной пресс-службы судов Санкт-Петербурга.