К штурму Суджи преступили 8 марта.
Российские военные выбили украинские формирования из разграбленной «Пятерочки» в Судже (Курская область). Об этом сообщил военный корреспондент Юрий Котенок, который выложил фото в качестве подтверждения своих слов, назвав магазин «местом паломничества» ВСУ.
«Та самая “Пятерочка” в Судже, ставшая местом паломничества одичалых (украинцев — испр.) и безжалостно ими разграбленная и загаженная, отбита у противника. Плацдарм (ВСУ — испр.) в Курской области России неумолимо сужается», — написал военкор в своем telegram-канале.
По мнению многих зарубежных СМИ, Россия стала активнее наращивать успех в зоне соприкосновения на фоне отказа США помогать Киеву. Ряд военных обозревателей считает наступление на Суджи частью финальной стадии конфликта, передает «Национальная служба новостей». Сейчас в окружение могут попасть тысяч украинских боевиков, отмечает телеканал 360. В рядах ВСУ все чаще говорят, что командование оставило рядовой состав, указывает RT.