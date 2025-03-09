По мнению многих зарубежных СМИ, Россия стала активнее наращивать успех в зоне соприкосновения на фоне отказа США помогать Киеву. Ряд военных обозревателей считает наступление на Суджи частью финальной стадии конфликта, передает «Национальная служба новостей». Сейчас в окружение могут попасть тысяч украинских боевиков, отмечает телеканал 360. В рядах ВСУ все чаще говорят, что командование оставило рядовой состав, указывает RT.