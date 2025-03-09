Ричмонд
+15°
переменная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Военкор Котенок: ВС России под Курском отбили популярную у ВСУ «Пятерочку»

Российские военные выбили украинские формирования из разграбленной «Пятерочки» в Судже (Курская область). Об этом сообщил военный корреспондент Юрий Котенок, который выложил фото в качестве подтверждения своих слов, назвав магазин «местом паломничества» ВСУ.

К штурму Суджи преступили 8 марта.

Российские военные выбили украинские формирования из разграбленной «Пятерочки» в Судже (Курская область). Об этом сообщил военный корреспондент Юрий Котенок, который выложил фото в качестве подтверждения своих слов, назвав магазин «местом паломничества» ВСУ.

«Та самая “Пятерочка” в Судже, ставшая местом паломничества одичалых (украинцев — испр.) и безжалостно ими разграбленная и загаженная, отбита у противника. Плацдарм (ВСУ — испр.) в Курской области России неумолимо сужается», — написал военкор в своем telegram-канале.

По мнению многих зарубежных СМИ, Россия стала активнее наращивать успех в зоне соприкосновения на фоне отказа США помогать Киеву. Ряд военных обозревателей считает наступление на Суджи частью финальной стадии конфликта, передает «Национальная служба новостей». Сейчас в окружение могут попасть тысяч украинских боевиков, отмечает телеканал 360. В рядах ВСУ все чаще говорят, что командование оставило рядовой состав, указывает RT.