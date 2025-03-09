В США задержали мужчину, сбежавшего из тюрьмы почти 40 лет назад

Как стало известно, Хорхе Мия-Вальдес совершил побег из тюрьмы в Пуэрто-Рико еще в 1987 году. Почти 40 лет, которые прошли с того момента, он жил в американском штате Флорида под именем Луис Агирре. Более того, в США он тоже попал в поле зрения полиции. Уже под новым именем он был судим в Штатах за ограбление и причинение тяжких телесных повреждений.