В США задержали мужчину, сбежавшего из тюрьмы почти 40 лет назад

В США задержали мужчину, который почти 40 лет назад сбежал из тюрьмы в Пуэрто-Рико и все эти годы жил под другим именем. Об этом сообщает ABC News.
Как стало известно, Хорхе Мия-Вальдес совершил побег из тюрьмы в Пуэрто-Рико еще в 1987 году. Почти 40 лет, которые прошли с того момента, он жил в американском штате Флорида под именем Луис Агирре. Более того, в США он тоже попал в поле зрения полиции. Уже под новым именем он был судим в Штатах за ограбление и причинение тяжких телесных повреждений.
Когда офис местного шерифа запросил отпечатки пальцев Мия-Вальдеса, взятые в далеком 1986 году и сопоставил их со сделанными до задержания, они совпали. Интересно, что до этого полиция дважды отпускала задержанного преступника, и лишь на третий раз он был арестован.
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