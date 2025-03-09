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В США задержали мужчину, сбежавшего из тюрьмы почти 40 лет назад

Хорхе Мия-Вальдес совершил побег в 1987 году и с тех пор жил под другим именем и был судим в США за другие преступления.

Источник: Комсомольская правда

В США задержали мужчину, который почти 40 лет назад сбежал из тюрьмы в Пуэрто-Рико и все эти годы жил под другим именем. Об этом сообщает ABC News.

Как стало известно, Хорхе Мия-Вальдес совершил побег из тюрьмы в Пуэрто-Рико еще в 1987 году. Почти 40 лет, которые прошли с того момента, он жил в американском штате Флорида под именем Луис Агирре. Более того, в США он тоже попал в поле зрения полиции. Уже под новым именем он был судим в Штатах за ограбление и причинение тяжких телесных повреждений.

Когда офис местного шерифа запросил отпечатки пальцев Мия-Вальдеса, взятые в далеком 1986 году и сопоставил их со сделанными до задержания, они совпали. Интересно, что до этого полиция дважды отпускала задержанного преступника, и лишь на третий раз он был арестован.

Ранее в США арестовали мужчину, который угрожал убить Трампа и его семью. Тамайо-Торрес обвинялся в угрозах президенту, а также в даче ложных показаний при покупке огнестрельного оружия.

Также KP.RU писал, что в США 71-летняя женщина покусала своего мужа из-за открытки от его бывшей. Ей предъявили обвинение в покушении на убийство мужа, а также в нападении на пожилого человека.