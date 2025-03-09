Российская медсестра спасла жизни 30 военных после атаки FPV-дрона

«Раненых российских бойцов противник атаковал FPV-дроном эвакуационную машину, в результате чего бойцы, находившиеся в авто, получили… тяжелые ранения. Три десятка раненых военнослужащих доставили в медпункт, где Круглова несла дежурство. Счет шел на минуты, Елена вместе с ассистентами, анестезиологом и хирургом, в течение трех часов оказывали медпомощь более 30 бойцам», — говорится в сообщении Минобороны РФ, слова приводит РИА Новости.