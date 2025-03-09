Появились кадры из трубы, по которой ВС РФ зашли в тыл ВСУ под Курском

«Процесс операции трубопроводных войск в Курской области. Аналогичный маневр ранее был осуществлен ОДШБР “Ветераны” под Авдеевкой. Если операция прошла успешно, то благодаря ей российская армия имеет шанс углубиться сразу на несколько километров в оборону противника», — говорится в telegram-канале.