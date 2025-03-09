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Появились кадры из трубы, по которой ВС РФ зашли в тыл ВСУ под Курском

Появились кадры, на которых зафиксировано проникновения на позиции ВСУ российских военнослужащих под Суджей в Курской области. Для маневра ВС РФ использовали заброшенный трубопровод. Об этом пишет telegram-канал «Военный Осведомитель».

Российские военные застали врасплох бойцов ВСУ под Суджей.

Появились кадры, на которых зафиксировано проникновения на позиции ВСУ российских военнослужащих под Суджей в Курской области. Для маневра ВС РФ использовали заброшенный трубопровод. Об этом пишет telegram-канал «Военный Осведомитель».

«Процесс операции трубопроводных войск в Курской области. Аналогичный маневр ранее был осуществлен ОДШБР “Ветераны” под Авдеевкой. Если операция прошла успешно, то благодаря ей российская армия имеет шанс углубиться сразу на несколько километров в оборону противника», — говорится в telegram-канале.

Также сообщается, что ВСУ обнаружили маневр при помощи дронов и пытались обстрелять российские позиции осколочно-фугасными и кассетными снарядами. Однако украинская колонна, покидавшая восточную часть Суджи, была подбита.

Для комментария корреспондент URA.RU направил запрос в Минобороны РФ. При наличии он будет опубликован.

Как сообщало URA.RU ранее, по сведениям Bloomberg, российские войска используют нестандартные методы передислокации, включая перемещение через заброшенный газопровод. В частности, для того, чтобы развернуться за линией фронта.