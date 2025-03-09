Bloomberg: США помешали создать группу по борьбе с обходом санкций против России

США отказались создать целевую группу для расследования так называемого теневого флота российских танкеров.
США отказались от предложения Канады создать целевую группу для расследования так называемого теневого флота российских нефтяных танкеров. Об этом сообщает издание Bloomberg.
«США отклонили предложение Канады о создании целевой группы, которая занялась бы так называемым теневым флотом нефтяных танкеров России», — говорится на сайте Bloomberg. Издание отмечает, что это произошло на фоне пересмотра администрацией президента США Дональда Трампа своих позиций в международных организациях.
Ранее URA.RU сообщало, что правительство США рассматривает возможность смягчения санкций против российского энергетического сектора, если Москва будет придерживаться мирной стратегии. Белый дом попросил Министерство финансов изучить варианты смягчения санкций перед предстоящими переговорами с президентом РФ Владимиром Путиным. Это позволит быстро отменить санкции в случае заключения мирного соглашения. Инициатива связана с желанием Трампа улучшить отношения между США и Россией и положить конец конфликту на Украине.