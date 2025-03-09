Bloomberg: США помешали создать группу по борьбе с обходом санкций против России

Ранее URA.RU сообщало, что правительство США рассматривает возможность смягчения санкций против российского энергетического сектора, если Москва будет придерживаться мирной стратегии. Белый дом попросил Министерство финансов изучить варианты смягчения санкций перед предстоящими переговорами с президентом РФ Владимиром Путиным. Это позволит быстро отменить санкции в случае заключения мирного соглашения. Инициатива связана с желанием Трампа улучшить отношения между США и Россией и положить конец конфликту на Украине.