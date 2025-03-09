ВС РФ захватили под Курском шведскую БМП с экипажем из мертвецов

Как уточняло URA.RU ранее, Швеция без публичной огласки отправила Украине свыше 50 БМП CV90. Также Киеву было передано десять танков Strv 122 и восемь гаубиц Archer. Впервые ВС РФ захватили шведскую БМП CV-90 в зоне спецоперации летом 2023 года. Позднее «уникальная шведская» 21-я бригада ВСУ в ходе попытки проведения контратаки на краснолиманском направлении попала в ловушку российских гранатометчиков и также лишилась одной из боевых машин.