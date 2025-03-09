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ВС РФ захватили под Курском шведскую БМП с экипажем из мертвецов

Вооруженные силы России захватили шведскую боевую машину пехоты (БМП) CV90 в приграничном районе Курской области. Брошенная боевая машина находится на территории уже несколько месяцев. Об этом сообщает telegram-канал «Оборонка».

Военнослужащим ВС РФ досталась еще одна шведская БМП.

Вооруженные силы России захватили шведскую боевую машину пехоты (БМП) CV90 в приграничном районе Курской области. Брошенная боевая машина находится на территории уже несколько месяцев. Об этом сообщает telegram-канал «Оборонка».

«Она находилась в Глушковском около полугода. Столько же рядом с ней лежало тел членов экипажа», — говорится в сообщении канала, которое передала «Российская газета».

Как уточняло URA.RU ранее, Швеция без публичной огласки отправила Украине свыше 50 БМП CV90. Также Киеву было передано десять танков Strv 122 и восемь гаубиц Archer. Впервые ВС РФ захватили шведскую БМП CV-90 в зоне спецоперации летом 2023 года. Позднее «уникальная шведская» 21-я бригада ВСУ в ходе попытки проведения контратаки на краснолиманском направлении попала в ловушку российских гранатометчиков и также лишилась одной из боевых машин.