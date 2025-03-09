Жители Рязани заявили о взрывах в районе НПЗ

В районе рязанского нефтезавода были слышны взрывы. Об этом сообщили местные жители, отметив, что слышали звуки, похожие на работу систем ПВО. Губернатор региона Павел Миков сообщил об успешном отражении атаки БПЛА.