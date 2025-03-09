Армия РФ активно наступает под Курском.
ВСУ отступают с территории Курской области, потеряв значительную часть занимаемых рубежей. Об этом рассказала крупнейшая итальянская газета Corriere della Sera.
«Судя по всему, украинцы отступают и уже потеряли около двух третей из 1200 квадратных километров российской территории. Ее удалось занять с 6 августа», — сообщает газета.
Ранее сообщалось о начале масштабного наступления российских войск в Курской области. В результате активных боевых действий удалось освободить несколько населенных пунктов и приблизиться к городу Суджа. Западные СМИ отмечали угрозу окружения для десяти тысяч украинских военнослужащих, оказавшихся в сложной ситуации на данном участке фронта.