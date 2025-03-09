Corriere della Sera: ВСУ потеряли две трети занятой под Курском территории

Ранее сообщалось о начале масштабного наступления российских войск в Курской области. В результате активных боевых действий удалось освободить несколько населенных пунктов и приблизиться к городу Суджа. Западные СМИ отмечали угрозу окружения для десяти тысяч украинских военнослужащих, оказавшихся в сложной ситуации на данном участке фронта.