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Отражена атака украинских дронов на Рязанскую и Воронежскую области

Беспилотники Вооружённых сил Украины уничтожены в небе над Рязанской и Воронежской областями. К счастью, обошлось без раненых, сообщили власти двух регионов.

Источник: Life.ru

«Над территорией Рязани уничтожены БПЛА. По предварительной информации, пострадавших нет, жилые здания и объекты социальной инфраструктуры не пострадали», — заявил губернатор Павел Малков.

Его воронежский коллега Александр Гусев в свою очередь сообщил об уничтожении и подавлении пяти БПЛА противника средствами ПВО и РЭБ. Разрушений и пострадавших не зафиксировано.

Воронеж подвергался атаке ВСУ и вечером 8 марта. Над городом раздались не менее шести взрывов. Обломки сбитого БПЛА повредили остекление одной из квартир.