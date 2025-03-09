Bild: в Германии радикалы сожгли семь машин Бундесвера

«Gruppe Agenda2029 на леворадикальной интернет-платформе… взяла на себя ответственность за поджог», — пишет Bild. На данный момент правоохранительные органы Германии проводят расследование инцидента, чтобы установить все обстоятельства произошедшего и возможные связи поджога с политической обстановкой в стране.