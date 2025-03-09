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Bild: в Германии радикалы сожгли семь машин Бундесвера

В ночь на 8 марта в берлинском округе Шпандау был совершен поджог семи транспортных средств Бундесвера. Ответственность за это преступление взяла на себя леворадикальная группировка, сообщает газета Bild.

Ответственность за поджог взяла на себя левая группировка.

В ночь на 8 марта в берлинском округе Шпандау был совершен поджог семи транспортных средств Бундесвера. Ответственность за это преступление взяла на себя леворадикальная группировка, сообщает газета Bild.

«Gruppe Agenda2029 на леворадикальной интернет-платформе… взяла на себя ответственность за поджог», — пишет Bild. На данный момент правоохранительные органы Германии проводят расследование инцидента, чтобы установить все обстоятельства произошедшего и возможные связи поджога с политической обстановкой в стране.

Инцидент вызвал обеспокоенность среди представителей власти и граждан, поскольку он может быть связан с ужесточением миграционной политики в Германии. Его обсуждение ведется между крупнейшими политическими партиями страны.