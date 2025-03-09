Москвич потерял полмиллиона при попытке купить крипту

Случай произошел в четверг 6 марта, когда 39-летний житель столицы сообщил о пропаже денег. Сейчас по данному факту проводится проверка. Криптобиржа Bybit, основанная в 2018 году и насчитывающая более 40 миллионов пользователей по всему миру, базируется в Дубае.