Bild: ФРГ захотела разорвать военный контракт с США, испугавшись судьбы Украины

«Если нам придется опасаться того, что США могут поступить с будущими немецкими F-35 так, как они сейчас поступают с Украиной, мы могли бы рассмотреть расторжение договора», — Вольфганга Ишингера цитирует Bild. По данным издания, вся Европа боится возможной приостановки работы Вашингтоном своего вооружения в Германии.