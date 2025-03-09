ВС России сводят на нет все успехи ВСУ под Курском за полгода: как освобождают регион

Российские военные форсировали наступательные операции в Курской области, противостоя закрепившимся там ранее силам ВСУ. Тем временем украинские боевики несут большие потери на фоне приостановки поставок американского вооружения. Буквально за несколько дней они вынуждены отступить на сотни километров с российской территории. На какие неординарные шаги идут ВС РФ, чтобы выбить противника и достигнуть полного тактического преимущества, — в материале URA.RU.