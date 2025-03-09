Омские спасатели спасли жизнь зажатому под обломками мужчине

В субботу, 8 марта, на улице 9-й Восточной разрушилась кочегарка, пристроенная к одному из частных домов. В результате обрушения пострадал один мужчина. Подробности рассказали в пресс-службе МЧС России.
Как сообщили спасатели, омича зажало под обломками. Его вытащили из-под завалов и оказали необходимую помощь. После этого пострадавшего госпитализировали.
По предварительной информации, обрушение произошло произошло из-за разгерметизации твердотопливного котла.
Ранее «КП Омск» сообщала, что два человека погибли в жутком пожаре в селе на востоке Омской области.