Пять украинских военных сдались в плен группировке «Запад» ВС РФ

Пять солдат ВСУ сдались в плен ВС РФ.
Пятеро украинских военнослужащих сдались в плен российским войскам. Об этом сообщил начальник пресс-центра группировки войск «Запад» Иван Бигма.
«Подразделения группировки продолжили продвижение в глубину обороны противника. Пять военнослужащих ВСУ сдались в плен», — сообщил Бигма. Его слова передает ТАСС.
Во время операции, по словам Бигмы, кроме сдачи пятерых украинских военнослужащих, были также выполнены другие боевые задачи. Противовоздушная оборона уничтожила 21 беспилотник ВСУ, а артиллерия ликвидировала четыре минометных расчета.