Пять украинских военных сдались в плен группировке «Запад» ВС РФ

Во время операции, по словам Бигмы, кроме сдачи пятерых украинских военнослужащих, были также выполнены другие боевые задачи. Противовоздушная оборона уничтожила 21 беспилотник ВСУ, а артиллерия ликвидировала четыре минометных расчета.