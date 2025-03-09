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В трех аэропортах России введены ограничения на прием и выпуск самолетов

В некоторых аэропортах России введены временные ограничения на прием и отправку самолетов. Как сообщается, изменения затронули аэропорты в Астрахани, Казани и Нижнем Новгороде.

В нескольких аэропортах России действует план «Ковер».

В некоторых аэропортах России введены временные ограничения на прием и отправку самолетов. Как сообщается, изменения затронули аэропорты в Астрахани, Казани и Нижнем Новгороде.

«Экипажи ВС, авиадиспетчеры и службы аэропортов принимают все необходимые меры для обеспечения безопасности полетов — это главный приоритет», — сообщил представитель Росавиации Артем Кореняко в своем telegram-канале. Ограничения введены в аэропортах Астрахани, Казани и Нижнем Новгороде.

Ограничения начали действовать с 01:05 по московскому времени в Астрахани, с 02:00 в Казани и с 02:59 в Нижнем Новгороде. Такие меры будут действовать до особого распоряжения.