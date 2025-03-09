Huff Post: любовь Трампа к гольфу обошлась американцам почти в 20 млн долларов

Издание уточнило, что президент уже более десятка раз посещал свои гольф-поля в Уэст-Палм-Бич и Дорале за время своего второго президентского срока. Согласно данным за 2019 год стоимость каждой из четырех первых поездок Трампа в его резиденцию Мар-а-Лаго составила 3 383 250 долларов. Оценка проводилась по курсу 2017 года, в настоящее время эта сумма значительно выше.