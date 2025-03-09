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В штате Нью-Йорк в США объявлено чрезвычайное положение из-за пожаров

Власти города Саутгемптон, расположенного на острове Лонг-Айленд в штате Нью-Йорк, объявили чрезвычайное положение из-за вспыхнувших низовых пожаров. Об этом сообщает телеканал ABC.

Низовые пожары на Лонг-Айленде спровоцировали три возгорания.

Власти города Саутгемптон, расположенного на острове Лонг-Айленд в штате Нью-Йорк, объявили чрезвычайное положение из-за вспыхнувших низовых пожаров. Об этом сообщает телеканал ABC.

«Низовые пожары перекрывают дороги на Лонг-Айленде в Нью-Йорке. В Саутгемптоне, расположенном в округе Саффолк, бушует огонь, объявлено чрезвычайное положение», — говорится на сайте телеканала.

Первый пожар начался в субботу около 13:00 по местному времени, за день в регионе произошло три крупных возгорания. В результате одного из них один пожарный получил ожоги лица второй степени и был госпитализирован.

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Лонг-Айленд — самый большой и густонаселенный остров материковой части США. Он входит в состав штата Нью-Йорк и примыкает к городу Нью-Йорку, включая районы Бруклин и Куинс.

Режим крупного стихийного бедствия был введен в Калифорнии в январе этого года из-за лесных пожаров, которые уничтожили более 12,3 тысяч строений. Без электричества остались около 250 тысяч жителей. Тысячи человек были эвакуированы. Ущерб оценивают в сотни миллиардов долларов.