Город в Челябинской области останется без воды 9 марта из-за серьезной аварии

На водоводе, проходящем непосредственно под двухэтажным домом 21 по улице Мира, произошел порыв. Возможность произвести ремонт трубы под жилым зданием отсутствует, объясняют власти.
Эта магистраль питает улицы Цвиллинга, Маслова, 9 Января и проспект Горняков.
В субботу, 8 марта, во второй половине дня были перекрыты три задвижки, без водоснабжения оставались жители района, ограниченного улицами Цвиллинга, Ленина, 30-летия ВЛКСМ, проспектом Горняков. Вечером задвижки были открыты, аварию устранить не удалось.
«Сегодня, 9 марта, планируется проложить новую сеть и исключить участок водовода из работы. При этом необходимо произвести отключение воды, так как требуется сбросить давление и воду из системы. Время отключения — с 9 утра и до полного выполнения работ, примерно до 17 часов. После подачи воды возможно локальное снижение давления воды в домах на вышеперечисленных улицах. Новая схема водоснабжения начнет функционировать с 10 марта», — уточняют в администрации Коркинского округа.