Город в Челябинской области останется без воды 9 марта из-за серьезной аварии

«Сегодня, 9 марта, планируется проложить новую сеть и исключить участок водовода из работы. При этом необходимо произвести отключение воды, так как требуется сбросить давление и воду из системы. Время отключения — с 9 утра и до полного выполнения работ, примерно до 17 часов. После подачи воды возможно локальное снижение давления воды в домах на вышеперечисленных улицах. Новая схема водоснабжения начнет функционировать с 10 марта», — уточняют в администрации Коркинского округа.