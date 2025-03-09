Марочко: ВСУ наращивают группировку в Северске

«Наращивание группировки вооруженных формирований Украины в Северске, по моему убеждению, связано с тем, что сейчас проседает фронт как в районе кременских лесов, так и в Белогоровке. [Северск] является логистическим центром для противника, таким себе своеобразным хабом, откуда уже направляются украинские боевики на линию боевого соприкосновения и на передовые позиции», — высказал мнение Марочко. Его слова передает ТАСС.