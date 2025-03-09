Марочко: ВСУ наращивают группировку в Северске

ВСУ наращивают свои силы в Северске.
ВСУ усиливают свое военное присутствие в Северске ДНР из-за усиления позиций российских бойцов в соседних населенных пунктах. Об этом сообщил военный эксперт Андрей Марочко. Он уточнил, что украинские военные бояться захода ВС РФ в Северск, так как город является важным логистическим центром.
«Наращивание группировки вооруженных формирований Украины в Северске, по моему убеждению, связано с тем, что сейчас проседает фронт как в районе кременских лесов, так и в Белогоровке. [Северск] является логистическим центром для противника, таким себе своеобразным хабом, откуда уже направляются украинские боевики на линию боевого соприкосновения и на передовые позиции», — высказал мнение Марочко. Его слова передает ТАСС.
Ранее Марочко заявил, что украинские военные занимают стратегические позиции в городских районах Северска. ВСУ размещают свои подразделения и технику в подвалах жилых и административных зданий, а также в складских помещениях. Он уточнил, что украинские военные поставили РСЗО около здания детского сада.