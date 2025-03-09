По делу экс-замглавы Росприроднадзора Долматова арестовали две элитные квартиры

Долматов был задержан в Москве в июне 2024 года. Следствие предполагает, что он планировал присвоение бюджетных средств, выделенных на разработку программно-технического комплекса для учета объектов, оказывающих негативное влияние на окружающую среду. Считается, что он заключил сговор с лицами, с которыми ранее был знаком, включая бывшего руководителя Федерального центра анализа и оценки техногенного воздействия (ФЦАО) Владислава Новикова.