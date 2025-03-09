В Иркутске два маршрутных автобуса столкнулись на улице Ленина

Два маршрутных автобуса столкнулись на улице Ленина в Иркутске. Со слов очевидец, авто перегородили трамвайные пути — движение затруднено. Как стало известно КП-Иркутск, из-за аварии на участке улицы образовалась небольшая пробка. По предварительной информации, никто из участников движения не пострадал.
«Недоброе» воскресное утро — по всей видимости, погода сыграла свою роль. Небольшой снег стал причиной гололеда. Сейчас остается лишь ждать, когда пробка рассосется, и сибиряки смогут вновь отправиться по своим делам.
Ранее КП-Иркутск сообщала, что спасатели пришли на выручку собаке, оставшейся в салоне тонущего автомобиля. Иномарка провалилась под лед в Ольхонском районе, в 200 метрах от берега. Водитель и пассажир выбрались самостоятельно и попросили о помощи, рассказав, что внутри остался питомец.