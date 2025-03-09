В Иркутске два маршрутных автобуса столкнулись на улице Ленина

Ранее КП-Иркутск сообщала, что спасатели пришли на выручку собаке, оставшейся в салоне тонущего автомобиля. Иномарка провалилась под лед в Ольхонском районе, в 200 метрах от берега. Водитель и пассажир выбрались самостоятельно и попросили о помощи, рассказав, что внутри остался питомец.