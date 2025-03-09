АСТАНА, 9 мар — Sputnik. 22 человека спасли на трассах Казахстана минувшей ночью, сообщили в МЧС.
В Карагандинской области из снежного плена спасли четыре человека. В Бухар-Жырауском районе вблизи села Курылыс в снежном заносе застрял легковой автомобиль.
«Спасатели добравшись до них на вездеходе Трэкол из снежного заноса на очищенный участок автодороги вызволили автомобиль в салоне которого находились 4 человека, из них один ребенок. В медицинской помощи они не нуждались», — рассказали в МЧС.
Актюбинской области на 80 км автодороги «Иргиз-Нура» застряла ГАЗель в снежном заносе. Водителю пришли на помощь спасатели.
В Улытауской области ночью спасли 11 человек, в глубоком снегу застряли два легковых автомобиля с людьми. Из них 6 — дети.
«Спасатели МЧС преодолев несколько десятков километров сквозь пургу и заносы, спасли и доставили в поселок Жанаарка 11 человек, из них 6 детей. Спасенные в медицинской помощи не нуждались», — сообщили в ведомстве.
В Карагандинской области из снежного плена спасено пять человек тут уже застряли три легковых автомобиля.
Между тем, в МЧС напоминают: случае возникновения чрезвычайной ситуации звоните по номеру «112».
А компания «КазАвтоЖол» объявила, что на восьми республиканских автомобильных дорогах в семи областях введено ограничение движения.
Атырауская область:
- «Атырау-Уральск» км. 5−62, уч. г. Атыраус. Махамбет.
Восточно-Казахстанская область:
- «Алматы-Усть-Каменогорск-Шемонайхагр.РФ» км. 1013−1048, уч. гр. Абайской обл. -с. Уланское.
Жетысуская область:
- «Алматы-Усть-Каменогорск-Шемонайхагр.РФ» км. 557−615, уч. г. Ушарал-гр. Абайской области.
Карагандинская область:
- «Астана-Караганда-Алматы» км. 1505−1854, уч. с. Атамекен-г. Балхаш.
Костанайская область:
- «Жезказган-Аркалык-Петропавловск» км. 252−340, уч. гр. Улытауской обл. -г. Аркалык.
Улытауская область:
- «Жезказган-Аркалык-Петропавловск» км. 137- 252, уч. с. Улытау-гр. Костанайской области.