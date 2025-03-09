«Охотились за нами»: житель Курахово рассказал, как ВСУ убивали мирных

По словам очевидца, инциденты с ударом БПЛА происходили не только до, но и во время приближения российских военных к Курахово. «А потом они подпалили камыш. Наверное, чтобы ребята наши русские не заходили. А там же наши дома — люди побежали смотреть. И как только четыре человека собрались вместе, сразу туда прилетело», — рассказал житель.