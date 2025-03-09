«Охотились за нами»: житель Курахово рассказал, как ВСУ убивали мирных

Житель Курахово рассказал, что ВСУ с помощью БПЛА убили его друга.
Мирные жители города Курахово в ДНР стали жертвами ударов беспилотных летательных аппаратов (БПЛА), управляемых Вооруженными силами Украины. Об этом сообщил местный житель, который был вынужден покинуть город из-за угрозы для своей жизни.
«Они (ВСУ. — прим. ред.) охотились дронами за нами. У нас прямо на улице нашего друга убило, второго сильно ранило, и он умер тоже. Над нами дроны летали, тогда еще русских не было», — заявил он. Его слова приводит РИА Новости.
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По словам очевидца, инциденты с ударом БПЛА происходили не только до, но и во время приближения российских военных к Курахово. «А потом они подпалили камыш. Наверное, чтобы ребята наши русские не заходили. А там же наши дома — люди побежали смотреть. И как только четыре человека собрались вместе, сразу туда прилетело», — рассказал житель.
Ранее жительница Курахово (ДНР) Наталья Андриевская сообщила, что украинские военные обстреляли ее и соседку, когда они проходили мимо жилых домов в микрорайоне Южный. Она уточнила, что рядом не было российских военных, а только мирные жители. Андриевской удалось скрыться, а соседка получила ранение в ногу и находится на лечении в Донецке.
Операция по освобождению Курахово от украинских сил проходила с 13 сентября 2024 года по 6 января 2025 года. Город находится в 46 км от Донецка и 30 км от Красноармейска, и является крупнейшим населенным пунктом юго-западного Донбасса. Его освобождение создало плацдарм для наступления армии в восточной части Запорожской области вдоль трассы Запорожье — Донецк.