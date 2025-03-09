В суде раскрыли причины утечки нефти в Норильске в 2020 году

Росприроднадзор оценил ущерб окружающей среде почти в 148 миллиардов рублей, однако «Норникель» не согласился с методикой расчета и провел свою экспертизу, которая дала цифру в семь раз меньше — 21,4 миллиарда рублей. Ведомство обратилось для взыскания в суд. 5 февраля 2021 года Арбитражный суд Красноярского края принял решение взыскать с АО «НТЭК» 146,2 миллиарда рублей за экологический ущерб от аварии. ГМК «Норильский никель» решил не обжаловать решение суда.