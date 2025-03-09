Леса горят в Беларуси: за минувшие сутки потушено 17 пожаров

МИНСК, 9 мар — Sputnik. За минувшие сутки в стране было ликвидировано 17 пожаров, сообщили в Министерстве лесного хозяйства.
Леса горят в пяти областях — Минской, Брестской, Гомельской, Гродненской и Могилевской. Общая площадь очагов оценивается в 6,3 гектара.
Непростая ситуация отмечается на территории Брестчины, где из-за высокого класса пожарной опасности временно введен запрет на посещение лесов. «Красными» оказались все районы области. Также посещать лесные массивы нельзя в Ветковском районе Гомельщины.
Во всех других областях страны леса пока не закрывали, тем не менее, Минлесхоз информирует о сложной пожароопасной обстановке и настоятельно призывает граждан воздержаться от посещения пущ.
Напомним, что до этого сообщалось о 23 потушенных лесных пожарах. А всего с начала года в лесном фонде министерства произошло уже 98 пожаров на площади более 100 гектаров.