Глава СКР поручил доложить о ходе дела об истязании приемных детей в Иркутске

Председатель Следкома Александр Бастрыкин поручил доложить о ходе расследования уголовного дела об истязании. Ранее КП-Иркутск стало известно, что опекуны применяли физическое насилие к приемным детям, в ноябре 2024 несовершеннолетних изъяли из семьи и передали другим законным представителям.
— В сети сообщается о том, что специалисты долгое время не принимали никаких мер, направленных на привлечение к ответственности мужчины и женщины. Помимо этого один из опекунов до сих пор пытается вернуть детей, — рассказывают в информационном центре СК России.
Следователи начали служебную проверку, после чего Бастрыкину доложат о причинах длительного неприятия мер. Исполнение поручений поставлено на контроль в центральном аппарате ведомства.
Ранее КП-Иркутск сообщала, что в Иркутске женщине вернули ребенка благодаря проекту «Вызов».