Ричмонд
+6°
ясно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Глава СКР поручил доложить о ходе дела об истязании приемных детей в Иркутске

Один из опекунов до сих пор пытается вернуть детей.

Источник: Комсомольская правда - Иркутск

Председатель Следкома Александр Бастрыкин поручил доложить о ходе расследования уголовного дела об истязании. Ранее КП-Иркутск стало известно, что опекуны применяли физическое насилие к приемным детям, в ноябре 2024 несовершеннолетних изъяли из семьи и передали другим законным представителям.

— В сети сообщается о том, что специалисты долгое время не принимали никаких мер, направленных на привлечение к ответственности мужчины и женщины. Помимо этого один из опекунов до сих пор пытается вернуть детей, — рассказывают в информационном центре СК России.

Следователи начали служебную проверку, после чего Бастрыкину доложат о причинах длительного неприятия мер. Исполнение поручений поставлено на контроль в центральном аппарате ведомства.

Ранее КП-Иркутск сообщала, что в Иркутске женщине вернули ребенка благодаря проекту «Вызов».