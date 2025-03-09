Автомобиль сгорел из-за пожара в частном доме в Шымкенте (видео)

«Благодаря слаженным действиям спасателей пожар ликвидирован в течении трех часов на площади 650 квадратных метров», — рассказали в ведомстве. Жертв и пострадавших в результате ЧП нет. «На месте работают дознаватели и испытательная пожарная лаборатория. Причина пожара устанавливаются», — добавили в МЧС.