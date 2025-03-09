Автомобиль сгорел из-за пожара в частном доме в Шымкенте (видео)

Как сообщается в Telegram-канале министерства, пожар случился в одноэтажном частном жилом доме по улице Юсуф-ата. Огнем был уничтожен легковой автомобиль.
«Благодаря слаженным действиям спасателей пожар ликвидирован в течении трех часов на площади 650 квадратных метров», — рассказали в ведомстве. Жертв и пострадавших в результате ЧП нет. «На месте работают дознаватели и испытательная пожарная лаборатория. Причина пожара устанавливаются», — добавили в МЧС.
Правила поведения при пожаре
На официальном сайте МЧС РК сказано, что нужно делать при возникновении пожара.
Так, при первых признаках возгорания и запахе дыма вызовите пожарную службу, набрав 101 или службу спасения, набрав 112.
Какую информацию необходимо сообщить диспетчеру:
- адрес пожара или возгорания; объект возгорания (во дворе, в квартире, на складе и так далее);
- предмет возгорания (телевизор, мебель и так далее);
- при необходимости — номер подъезда, квартиры, этажность здания и этаж возгорания, откуда удобнее подъехать, коды входа на территорию и так далее;
- свою фамилию и телефон.
Необходимо во время разговора говорить четко и спокойно.